Андрей Спыну: Молдавия подписала контракт с независимым аудиторами для оценки долга перед «Газпромом»

Премьер-министр Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство подписало контракт с независимыми норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co.

В ближайшее время аудиторские компании Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance & Co займутся оценкой долга молдавского газового оператора перед российской государственной корпораций «Газпром». Аудит будет производится до 30 января 2023 года.

Андрей Спыну отметил, что контракт был пописан в ходе прямых переговоров на основании распоряжении Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 июля. При этом только 10 августа стало известно, что «Молдовагаз» не может произвести авансовый платеж «Газпрому» на поставки газа.

Премьер-министр подчеркнул, что Молдавия «спокойно закроет июль». Отсутствие возможности авансового платежа будет только за август. Информацию также подтвердил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан. Он также отметил, что оператор просил «Газпром» об отсрочке, однако пока не получил ответа.

Согласно условиям договора, аванс необходимо заплатить до 20-го числа каждого предыдущего перед получениям месяца. Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что из-за кризиса страна столкнулась с резким ростом цен, в том числе и стоимостью газа для потребителей (она выросла в шесть раз).