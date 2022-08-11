Водитель грузовика заботится о парализованной жене и берёт её с собой в поездки
История Не Цзяньвэня и его жены Цао Иньин трогает сердца людей, ведь она является примером истинной любви и преданности.
В 2020 году жительница Луннаня (провинция Ганьсу, Китай) перенесла кровоизлияние в мозг, после чего её парализовало.
Став единственным опекуном супруги, Не обеспечивает ей полный уход, не исключая даже нанесение макияжа. Поскольку мужчина работает водителем грузовика, ему приходится брать Цао с собой в поездки.
Дома у супругов двое маленьких детей, за которыми присматривает 76-летняя бабушка.
Вряд ли пожилая женщина смогла бы взять на себя ещё и заботу о парализованной невестке.
Жизнь в дороге и так нелегка, но после несчастья с женой перед Не встали дополнительные проблемы — необходимо следить, чтобы у супруги была возможность принимать душ, ходить в туалет и выполнять ежедневные реабилитационные упражнения.
Несмотря на все тяготы, заботы мужа и лечение идут Цао на пользу — она уже может пройти пару километров с помощью любимого мужчины.
Не рассказал, что ему никогда даже в голову бы не пришло бросить жену в таком положении.
Он хочет заработать побольше денег, чтобы купить грузовик получше — такой, в котором было бы достаточно места для потребностей Цао.
Что же касается женщины, то она призналась, что для неё главное в жизни — это осознавать, что Не её любит.
Опубликовано: Антон Райт
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