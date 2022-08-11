Посетители этого тайского кафе ходят по щиколотку в воде и любуются карпами

Если вы любите наблюдать за рыбками, то вам наверняка понравится кафе «Sweet Fishs», которое находится в Ханоме (Таиланд).

По сути это заведение представляет собой неглубокий бассейн, где все гости ходят по щиколотку в воде. Кроме того, в странном аквариуме плавают многочисленные карпы кои, на которых так интересно любоваться.

Конечно, находится немало людей, жаждущих получить новые впечатления, а потому Йосафол Джитмунг, владелец «Sweet Fishs», весьма рад тому, как неплохо идут его дела.

Конечно, содержание подобного кафе сопряжено с некоторыми сложностями, главная из которых — чистота воды.

Четыре больших водных фильтра работают круглосуточно, а в обязанности персонала входит смена воды утром до открытия и вечером после закрытия.

Любому, кто решит перекусить или выпить чашечку кофе в компании карпов, нужно разуться, а также продезинфицировать ноги. Кроме того, запрещается прикасаться к рыбам или каким-либо другим образом тревожить их.

Опубликовано: Антон Райт

 

 


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