Посетители этого тайского кафе ходят по щиколотку в воде и любуются карпами
Если вы любите наблюдать за рыбками, то вам наверняка понравится кафе «Sweet Fishs», которое находится в Ханоме (Таиланд).
По сути это заведение представляет собой неглубокий бассейн, где все гости ходят по щиколотку в воде. Кроме того, в странном аквариуме плавают многочисленные карпы кои, на которых так интересно любоваться.
Конечно, находится немало людей, жаждущих получить новые впечатления, а потому Йосафол Джитмунг, владелец «Sweet Fishs», весьма рад тому, как неплохо идут его дела.
Конечно, содержание подобного кафе сопряжено с некоторыми сложностями, главная из которых — чистота воды.
Четыре больших водных фильтра работают круглосуточно, а в обязанности персонала входит смена воды утром до открытия и вечером после закрытия.
Любому, кто решит перекусить или выпить чашечку кофе в компании карпов, нужно разуться, а также продезинфицировать ноги. Кроме того, запрещается прикасаться к рыбам или каким-либо другим образом тревожить их.
Опубликовано: Антон Райт
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