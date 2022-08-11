В Минобороны Беларуси назвали причины взрывов в Зябровке

Минобороны Беларуси в четверг (11 августа) опровергла сообщения о взрывах, которые якобы произошли ночью возле военного аэродрома в Гомельской области, недалеко от границы с Украиной.

«10 августа около 23:00 во время контрольного пробега произошло возгорание автомобиля после замены двигателя», — говорится в сообщении Минобороны Беларуси, — «Пожар был быстро локализован. Пострадавших нет».

Белорусский Telegram-канал, специализирующийся, в частности, на мониторинге конфликта на Украине, сообщил сегодня, что «не менее восьми взрывов» произошло возле военного аэродрома в Зябровке Гомельской области.

По словам оппозиционного политика Франака Вячорки на этом аэродроме часто базируются российские военные самолеты. Однако он уточнил в Twitter, что пока «нет подтверждения того, что эти взрывы могут быть связаны с российскими или белорусскими маневрами» на территории Беларуси.