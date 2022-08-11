Войска России уничтожили половину личного состава двух бригад ВСУ в ДНР
Министерство обороны России сообщило о ликвидации более половины личного состава двух украинских бригад в районе Донецкой народной республики.
Брифинг Минобороны России от 11.08.22 сообщает, что активное наступление российских военных на Донбассе способствовало ликвидации более половины личного состава двух бригад ВСУ - 14-ой и 66-ой, которые базировались недалеко от Артёмовска и Авдеевки.
По данным российского Министерства обороны, после успешных атак войск России на 14-ую и 66-ую бригады армии Украины в них наблюдается массовое самовольное оставление воинских позиций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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