Войска России уничтожили половину личного состава двух бригад ВСУ в ДНР

Министерство обороны России сообщило о ликвидации более половины личного состава двух украинских бригад в районе Донецкой народной республики.

Брифинг Минобороны России от 11.08.22 сообщает, что активное наступление российских военных на Донбассе способствовало ликвидации более половины личного состава двух бригад ВСУ - 14-ой и 66-ой, которые базировались недалеко от Артёмовска и Авдеевки.

По данным российского Министерства обороны, после успешных атак войск России на 14-ую и 66-ую бригады армии Украины в них наблюдается массовое самовольное оставление воинских позиций.