Суд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту 1,3 млн рублей, списанные за «необоснованное обогащение»

В начале марта 2022 года в банке «Тинькофф» заметили, что некоторые клиенты заработали приличные суммы на слишком выгодной конвертации валют в мобильном приложении.

Банк посчитал такое операции «незаконным обогащением» и списал с клиентов заработанные деньги. Среди таких клиентов оказались и те, кто потерял сотни и даже миллионы рублей. Один из трейдеров подал в суд и заявил, что потерял на валютно-обменных операциях 1,3 млн рублей.

В «Тинькофф» объяснили клиенту, что он злоупотребил своими правами и нечестно обогатился из-за «технической ошибки» сотрудника, который в свою очередь установил неправильные курсы валют. При этом трейдер заявил суду, что в действительности это банк «незаконно обогатился» и он хотел бы вернуть свою прибыль назад.

Трейдер также указал, что обмен валют в стране не запрещен, а «Тинькофф» установил такие курсы, которые ему были необходимы. Соответственно, банк должен нести ответственность за свои убытки самостоятельно и не списывать вину на клиентов.

Пермский суд вынес решение: банк «Тинькофф» обязали вернуть списанные деньги, а заодно выплатить штраф в размене 650 тысяч рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Да и еще 5 тысяч рублей в качестве морального ущерба.