Разведчики Народной милиции ЛНР сообщают, что военнослужащие украинской армии, отступая сжигают тела иностранных наёмников.

Военнослужащие разведывательных подразделений Народной милиции ЛНР рассказали, что в ходе наступления на Соледар обнаруживают обгоревшие тела украинских военных.

Разведчики пояснили, что тела находят возле воронок от разорвавшихся боеприпасов. Вероятнее всего, украинские военные, отступая, обливали тела бензином и поджигали.

Разведчики убеждены, что найденные обугленные тела, это останки иностранных наёмников, воевавших за Украину. Их специально сжигают, чтобы исключить возможность опознания.

Министерство обороны России сообщает, что с начала специальной операции в Украину прибыло более 7 тысяч иностранных наёмников из 60 стран мира.