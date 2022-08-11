Разведка ЛНР сообщает об обнаружении множества обгоревших тел иностранных наёмников
Разведчики Народной милиции ЛНР сообщают, что военнослужащие украинской армии, отступая сжигают тела иностранных наёмников.
Военнослужащие разведывательных подразделений Народной милиции ЛНР рассказали, что в ходе наступления на Соледар обнаруживают обгоревшие тела украинских военных.
Разведчики пояснили, что тела находят возле воронок от разорвавшихся боеприпасов. Вероятнее всего, украинские военные, отступая, обливали тела бензином и поджигали.
Разведчики убеждены, что найденные обугленные тела, это останки иностранных наёмников, воевавших за Украину. Их специально сжигают, чтобы исключить возможность опознания.
Министерство обороны России сообщает, что с начала специальной операции в Украину прибыло более 7 тысяч иностранных наёмников из 60 стран мира.
Опубликовано: Максим Алексеев
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