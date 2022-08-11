Разведчики народной милиции ЛНР узнали, что солдаты ВСУ сжигают тела погибших на Донбассе сослуживцев.

11 августа российское информагентство со ссылкой на луганских разведчиков "РИА Новости" сообщило, что украинские войска намеренно сжигают тела погибших солдат на Донбассе. По данным разведчиков народной милиции ЛНР, сгоревшие тела обнаружены рядом с воронкой от снарядов, а сами трупы были облиты топливом и сожжены.

Представители разведроты Луганской Народной республики уверены, что тела принадлежали иностранным наёмникам, прибывшим в Украину для участия в боевых действиях против России, а их сожжение выгодно командованию ВСУ для сокрытия факта присутствия иностранной военной силы в Украине.