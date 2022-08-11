Ryanair: Больше не будет дешевых авиабилетов из-за высоких цен на топливо

Международная авиакомпания Ryanair объявила, что дешевых авиабилетов больше не будет.

Ryanair впредь не будет продавать дешевые авиабилеты по причине высоких цен на топливо в мире, сообщил гендиректор Майкл О'Лири.

В интервью ВВС об рассказал о том, что средняя стоимость авиабилетов у данной компании теперь будет составлять не 40, на 5 евро на ближайшие 5 лет.

Из-за того, что в мире существуют десятки авиакомпаний, они не могут сильно поднимать стоимость билетов из-за высокой конкуренции.

Сейчас же в мире стремительно дорожает топливо, а борцы за экологию намерены снижать уровень углекислого газа в атмосфере.