Ryanair: Больше не будет дешевых авиабилетов из-за высоких цен на топливо
Международная авиакомпания Ryanair объявила, что дешевых авиабилетов больше не будет.
Ryanair впредь не будет продавать дешевые авиабилеты по причине высоких цен на топливо в мире, сообщил гендиректор Майкл О'Лири.
В интервью ВВС об рассказал о том, что средняя стоимость авиабилетов у данной компании теперь будет составлять не 40, на 5 евро на ближайшие 5 лет.
Из-за того, что в мире существуют десятки авиакомпаний, они не могут сильно поднимать стоимость билетов из-за высокой конкуренции.
Сейчас же в мире стремительно дорожает топливо, а борцы за экологию намерены снижать уровень углекислого газа в атмосфере.
Опубликовано: Николай Скира
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