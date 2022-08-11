Шольц: восстановление Украины потребует больших средств, чем план Маршалла

Канцлер ФРГ Шольц утверждает, что восстановление Украины потребует больших средств, чем «Программа восстановления Европы» после Второй мировой войны.

В четверг, 11 августа 2022 года, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции в Берлине оценил масштабы финансовой помощи для восстановления Украины после окончания спецоперации.

Шольц утверждает, что помощь, которую страны Запада окажут Украине будет значительно превышать сумму средств, которые были затрачены при реализации плана Маршала, и составит несколько миллиардов долларов и евро.