Спасатели рассказали, какими были последние слова принцессы Дианы

Леди Диана стала самой известной среди всей британской королевской семьи, ее называли “народной принцессой” и любили за открытость, доброту, благотворительную и гуманитарную деятельность.

Гуманитарная помощь принцессы Дианы стала известна на весь мир. Во время кампании по запрету производства и использования наземных мин Леди Диана прошла через действующее минное поле в Анголе.

Но самым известным поступком народной принцессы стал отказ от стигматизации ВИЧ-СПИДа, она на собственном примере показала, что страшная болезнь не передается через прикосновения. Но жизнь такого светлого и доброго человека очень рано оборвалась.

В 1997 году Леди Ди вместе со своим новым бойфрендом Доди Аль-Файедом отдыхала в Париже. Отношения звездной пары начались сразу после развода принцессы с принцем Чарльзом.

Папарацци не оставляли пару Дианы и Доди ни на секунду и постоянно их преследовали. В августе в тот трагический вечер пара ужинала в Императорском люксе в отеле Ритц. Поужинать они так и не смогли из-за пристального и назойливого внимания других посетителей и прессы.

Леди Ди и Доди решили вернуться в квартиру Аль-Файеда, пара вышла через черный ход отеля и скрылась на частной машине. Всего через несколько минут машина с Леди Дианой врезалась в столб в туннеле Пон-д’Альма, Доди и водитель погибли на месте аварии, а принцесса Диана прожила еще несколько часов.

На место происшествия прибыли пожарные, группой командовал сержант Ксавье Гурмелон. Пока другие члены команды занимались Доди, Ксавье остался с Леди Ди. Принцесса открыла глаза и заговорила по-английски, к счастью, Гурмелон понял, что она сказала:

“Боже мой, что случилось?”

Пожарный взял ее за руку и стал успокаивать, говорил, что все будет хорошо. Вскоре приехала скорая, но Диана не произнесла больше ни слова.

Ксавье Гурмелон был уверен, что принцесса выживет, ведь ему удалось заставить ее снова задышать с помощью компрессии грудной клетки Он оказал ей первую помощь, успокоил и хотел верить, что это спасет ей жизнь.

Все надежды оказались тщетны, Леди Диана скончалась в больнице, не приходя больше в себя. Внутренние повреждения оказались слишком тяжелыми, а официальной причиной смерти доктора назвали разрыв легочной артерии. Смерть всеми любимой принцессы вызвала шок.

Похороны принцессы состоялись 6 сентября 1997 года в Вестминстерском аббатстве, а почтить ее память собрались более сотни тысяч людей. Поминальную службу и трансляцию похорон посмотрели почти три миллиарда человек по всему миру.

Брат принцессы Дианы, Лорд Спенсер, обвинил в гибели любимой сестры папарацци, так как они преследовали пару Дианы и Доди, не давая им прохода. Многие поклонники принцессы верят в различные теории заговора относительно этой аварии.