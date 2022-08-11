Рогов: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС рядом с источником излучения

Лидер совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские солдаты опять обстреляли АЭС в Энергодаре.

В четверг вечером возглавляющий совет временной гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что ВСУ повторно обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре, выпустив пять ракет по комендатуре предприятия, расположенной рядом с источником излучения.

По данным Рогова, после обстрела Запорожской атомной электростанции на её территории загорелась трава, однако пожар был быстро потушен, ввиду чего никто не пострадал.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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