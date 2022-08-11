ВСУ вновь ведет обстрел Запорожской АЭС из РСЗО

ВСУ вновь открыли огонь по ЗАЭС в четверг, сообщают власти Энергограда и жители города атомщиков.

Свидетели опубликовали в сети видео, где видны последствия обстрела территории Запорожской АЭС.

«Пять снарядов ВСУ упали на территории Запорожской АЭС в районе комендатуры станции – совсем рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения», сообщили власти.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ согласовало с Россией инспекцию на ЗАЭС, чтобы убедиться в ее безопасности.

Киевский режим намерено ведет обстрел территории ЗАЭС, чтобы обвинить в этом Россию в глазах западной общественности, которая не получает достоверную информацию.