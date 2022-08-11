ВСУ вновь ведет обстрел Запорожской АЭС из РСЗО
ВСУ вновь открыли огонь по ЗАЭС в четверг, сообщают власти Энергограда и жители города атомщиков.
Свидетели опубликовали в сети видео, где видны последствия обстрела территории Запорожской АЭС.
«Пять снарядов ВСУ упали на территории Запорожской АЭС в районе комендатуры станции – совсем рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения», сообщили власти.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ согласовало с Россией инспекцию на ЗАЭС, чтобы убедиться в ее безопасности.
Киевский режим намерено ведет обстрел территории ЗАЭС, чтобы обвинить в этом Россию в глазах западной общественности, которая не получает достоверную информацию.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами
Брат Чубайса рассказал, что Анатолий Борисович идет на поправку
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Шольц попросил Россию забрать турбину Siemens для «Северного потока»
Офис Зеленского отказался от планов по контрнаступлению ВСУ на Херсон