ВСУ вновь обстреляли из РСЗО Запорожскую АЭС и город Энергодар
ВГА Запорожья сообщила, что украинские военные вновь выпустили ракеты из РСЗО по Запорожской АЭС и городу Энергодар.
В четверг, 11 августа 2022 года, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил ряду российских СМИ, что ВСУ второй раз за день открыли огонь по территории ЗАЭС и города Энергодар.
Рогов утверждает, что украинские военнослужащие выпустили пять снарядов на территории Запорожской атомной электростанции из реактивных систем залпового огня и тяжёлой артиллерии с правого берега реки Днепр.
Отмечается, что серия ракетных ударов нанесённая украинской стороной не привела к возгоранию на энергоблоках Запорожской АЭС, в настоящее время угрозы радиационной безопасности нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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