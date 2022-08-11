ВСУ вновь обстреляли из РСЗО Запорожскую АЭС и город Энергодар

ВГА Запорожья сообщила, что украинские военные вновь выпустили ракеты из РСЗО по Запорожской АЭС и городу Энергодар.

В четверг, 11 августа 2022 года, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил ряду российских СМИ, что ВСУ второй раз за день открыли огонь по территории ЗАЭС и города Энергодар.

Рогов утверждает, что украинские военнослужащие выпустили пять снарядов на территории Запорожской атомной электростанции из реактивных систем залпового огня и тяжёлой артиллерии с правого берега реки Днепр.

Отмечается, что серия ракетных ударов нанесённая украинской стороной не привела к возгоранию на энергоблоках Запорожской АЭС, в настоящее время угрозы радиационной безопасности нет.