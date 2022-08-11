Генсек ООН Гутерриш призвал свернуть все военные действия вокруг Запорожской АЭС

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал вооруженные силы РФ и украинских военных свернуть все военные действия вокруг Запорожской АЭС.

Антониу Гутерриш заявил, что призывает ВС РФ и ВСУ немедленно прекратить любую военную активность вблизи станции и не атаковать ее объекты, как и окружающую территорию. Он напомнил, что последствия могут быть катастрофическими для всего человечества.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Гросси заявил, что намерен лично возглавить миссию, которая отправиться на осмотр Запорожской АЭС. Кроме того, организация выпустила заявление о глобальной угрозе ядерной безопасности в связи с ситуацией на крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится под контролем российской армии. В Киеве утверждают, что российские военные используют ее в качестве военной базы.

На прошлой неделе ЗАЭС обстреляли. Москва и Киев взаимно обвиняют в инциденте друг друга. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ превратила станцию в поле боя и намерено создает высокий уровень ядерной угрозы.