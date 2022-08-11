ВСУ выпустили 3 ракеты по хранилищу радиоактивных изотопов Запорожской АЭС

Украинские военнослужащие предприняли попытку нанести удар по хранилищу радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

В четверг, 11 августа 2022 года, член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что солдаты ВСУ выпустили три ракеты, которые приземлились около бетонного хранилища радиоактивных изотопов Запорожской атомной электростанции.

Рогов утверждает, что уровень радиационного фона не превышает допустимые значения, однако сотрудники ЗАЭС эвакуированы в защищённые помещения дабы предотвратить жертвы в случае попадания ракет ВСУ на территорию атомной электростанции в Энергодаре.