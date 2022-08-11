Евгений Балицкий: при обстреле Запорожской АЭС ВСУ пытаются попасть по хранилищу с ядерными отходами

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области рассказал подробности обстрелов АЭС.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что обстреливая атомную станцию, артиллерия ВСУ пытается попасть по хранилищу с ядерными отходами. Разработан план эвакуации людей.

"Украинская артиллерия наносит удары в непосредственной близости от хранилища ядерных отходов. Там хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов. Катастрофа может иметь необратимые последствия. Непригодной для жизни может стать огромная территория",- поделился мнением чиновник. 

Балицкий уточнил, что снаряды находят в 20 метрах от хранилища. Для обстрелов применяется РСЗО "Смерч" и "Ураган".

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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