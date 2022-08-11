Андерсон назвал Зеленского террористом после ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Австралийский писатель Тим Андерсон назвал президента Украины террористом после очередных атак ВСУ по территории Запорожской АЭС.

11 августа австралийский учёный и глава Центра контргегемонистских исследований Тим Андерсон в своём аккаунте Twitter прокомментировал постоянные ракетные обстрелы украинской стороной территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Андерсон убеждён, что действия Зеленского в отношении ЗАЭС равносильны действиям террористической организации «Аль-Каида»*, которые применяли химическое оружие в Сирийской Арабской Республике.

* Запрещённая в России террористическая организация

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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