Андерсон назвал Зеленского террористом после ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Австралийский писатель Тим Андерсон назвал президента Украины террористом после очередных атак ВСУ по территории Запорожской АЭС.
11 августа австралийский учёный и глава Центра контргегемонистских исследований Тим Андерсон в своём аккаунте Twitter прокомментировал постоянные ракетные обстрелы украинской стороной территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Андерсон убеждён, что действия Зеленского в отношении ЗАЭС равносильны действиям террористической организации «Аль-Каида»*, которые применяли химическое оружие в Сирийской Арабской Республике.
* Запрещённая в России террористическая организация
Опубликовано: Диана Мудреченко
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