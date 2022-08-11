Медведев побывал в ЛНР на совещании с правительством по поручению Путина

Экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что 11 августа о посетил Луганскую Народную республику.

В четверг вечером бывший российский президент Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в соцсетях, где сообщил, что сегодня посетил территорию ЛНР по личному указанию Владимира Путина. Там Медведев провёл совещание с правительством Луганской Народной республики.

Также Дмитрий Медведев сообщил, что помимо него 11 августа ЛНР посетили Генпрокурор РФ Игорь Краснов, первый замруководителя администрации Путина Сергей Кириенко, глава МВД России Владимир Колокольцев, лидер российского Министерства строительства Ирек Файзуллин, глава ФСБ Александр Бортников и возглавляющий Следственный комитет РФ Александр Бастрыкин.