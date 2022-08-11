Шольц обещает, что граждане Германии не будут мерзнуть зимой

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что его правительство не оставит граждан замерзающими или неспособными оплачивать свои счета за электроэнергию.

Рост цен на топливо, вызванный ситуацией на Украине, создал серьезные финансовые проблемы для многих в Германии и за ее пределами, что вызвало опасения по поводу возможной зимы недовольства.

Во время ежегодной летней пресс-конференции Олаф Шольц заявил, что власти сделают все возможное, чтобы помочь гражданам пережить это трудное время.

Он упомянул о многочисленных мерах, которые правительство уже приняло для облегчения финансовых трудностей жителей и обеспечения альтернативных источников энергии для замены российской нефти, угля и газа.

Канцлер уверен, что разочарование может привести к насильственным протестам и беспорядкам в Германии. Он сослался на сильную традицию социального обеспечения в стране.

Правительство Германии дало коммунальным предприятиям зеленый свет на возобновление работы закрытых нефтяных и угольных электростанций в рамках усилий по снижению зависимости страны от российского природного газа.

Шольц сказал, что правительство также рассматривает возможность продления срока службы трех оставшихся в стране атомных электростанций до конца года.

Канцлер отметил, что самое важное, для достижения энергетического суверенитета в будущем — это расширять использование возобновляемых источников энергии и защищать климат.