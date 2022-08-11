Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом ЛНР

Бывший президент России Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с Пасечником и Пишулиным в ЛНР.

В четверг, 11 августа 2022 года, экс-президент России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале сообщил подписчикам, что побывал в Луганской Народной Республике по личному поручению главы РФ Владимира Путина.

Медведев рассказал, что в рамках рабочего визита провёл совещание с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пишулиным, где политики обсудили меры достижения стабильности и безопасности на территориях республик Донбасса.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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