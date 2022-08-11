МИД РФ назвало русофобией решение Латвии признать Россию спонсором террора
Пресс-служба российского МИДа считает, что решение сейма Латвии о признании России террористическим решением является признаком русофобии.
В четверг вечером Министерство иностранных дел России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что Москва рассматривает решение латвийского парламента признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма как акт русофобии в действии.
Утром 11 августа стало известно, что парламент Латвии признал Россию террористическим государством, после чего призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз россиянам и белорусам. Также в латвийском сейма рассматривается законопроект, который позволит депортировать из Латвии граждан, получивших российское гражданство.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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