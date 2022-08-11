На запрете шенгенских виз для россиян настаивают уже три страны Евросоюза

Эстония стала третьей страной ЕС, которая призвала блок запретить всем российским туристам. Ранее с таким призывом выступили Финляндия и Латвия.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в Твиттере: «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Каллас отметила, что в связи с прекращением авиасообщения с Россией страны Шенгена выдают визы, а бремя несут только три государства-точки доступа: Финляндия, Эстония и Латвия.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что лично считает, что «туризм следует ограничить», и ожидает, что этот вопрос будет включен в повестку дня предстоящих встреч ЕС.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс еще в прошлом месяце предлагал ввести запрет на туристические шенгенские визы для россиян.

Кремль пригрозил принять ответные меры, если Финляндия запретит въезд российским туристам.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал, что все подобные действия против граждан России потребуют серьезного ответа.

Эстония и Латвия являются членами НАТО, в то время как Финляндия была принята, но полная ратификация может занять до года.