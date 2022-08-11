На запрете шенгенских виз для россиян настаивают уже три страны Евросоюза
Эстония стала третьей страной ЕС, которая призвала блок запретить всем российским туристам. Ранее с таким призывом выступили Финляндия и Латвия.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в Твиттере: «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека».
Каллас отметила, что в связи с прекращением авиасообщения с Россией страны Шенгена выдают визы, а бремя несут только три государства-точки доступа: Финляндия, Эстония и Латвия.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что лично считает, что «туризм следует ограничить», и ожидает, что этот вопрос будет включен в повестку дня предстоящих встреч ЕС.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс еще в прошлом месяце предлагал ввести запрет на туристические шенгенские визы для россиян.
Кремль пригрозил принять ответные меры, если Финляндия запретит въезд российским туристам.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал, что все подобные действия против граждан России потребуют серьезного ответа.
Эстония и Латвия являются членами НАТО, в то время как Финляндия была принята, но полная ратификация может занять до года.
Опубликовано: Светлана Репина
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