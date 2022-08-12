Данные со спутников подтвердили, что свалки выделяют огромное количество метана

В журнале Science Advances опубликованы результаты исследования, которое показало, что свалки выбрасывают в атмосферу большое количество согревающего планету газообразного метана в результате разложения отходов.

Ученые использовали спутниковые данные из Дели и Мумбаи в Индии, Лахора в Пакистане и Буэнос-Айреса в Аргентине. Они определили конкретные места в каждом городе, которые постоянно выделяют высокие уровни метана.

Все они оказались свалками отходов. Когда пища, древесина или бумага, разлагаются, они выделяют метан в воздух.

Как оказалось, свалки являются третьим по величине источником выбросов метана в мире после нефтегазовых систем и сельского хозяйства.

Хотя на долю метана приходится всего около 11% выбросов парниковых газов, и он сохраняется в воздухе около десятка лет, он удерживает в атмосфере в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ.

Ученые подсчитали, что не менее 25% сегодняшнего потепления вызвано выбросами метана в результате деятельности человека.

Согласно недавнему анализу Международного энергетического агентства, Китай и Индия являются крупнейшими загрязнителями метана в мире.

На прошлогодней климатической конференции ООН 104 страны подписали обязательство по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года. Ни Индия, ни Китай его не подписывали.