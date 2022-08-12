США угрожают активизировать санкции, если Иран передаст беспилотники России

Вашингтон не может пережить, что Иран собирается прислать России беспилотники, которые значительно помогут в процессе спецоперации, и поэтому угрожают стране-помощнику санкциями.

Страны сейчас находятся перед нелегким выбором. Кто-то помогает Украине военной техникой, кто-то доставляет России беспилотники.

Помощь Ирана сильно разозлила и напугала американское правительство.

В связи с этим первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Видант Пател объявил, что если Иран вовремя не одумается, то США готовы привести в исполнение для них целый пакет санкций.

При этом было уточнено, что данные санкции будут распространяться на две страны сразу.

На срочном брифинге, который был собран по этому вопросу, Пател сказал, что США не будут молчать, а введут санкции на российско-иранскую торговлю оружием.

“Мы можем подтвердить, что российские чиновники прошли обучение в Иране в последние несколько недель в рамках соглашения о передаче беспилотников”, – сказал чиновник.

Раз происходит такая реакция, видно что американское правительство очень волнуется по поводу такой помощи, и они видят в этом угрозу для национальной безопасности США. Несмотря на это Россия продолжает отрицать факт помощи от Ирана.