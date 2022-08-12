Август, сезон рыбалки продолжается: какую рыбу лучше ловить в конце лета

В последнем летнем месяце лета можно рыбачить и на мирную, и на хищную рыбу, причем на любую наживку. Одинаково хорошо идут и карась, и плотва, и щука, а также лещ или сом.

В августе рыбаку пригодятся и поплавочная удочка, и спиннинг, и донные снасти. Можно использовать искусственную или натуральную приманку.

В последнем случае предпочтение надо отдать червям, мотылю, живцу (для хищников). Растительные насадки тоже хорошо идут, подбирают их экспериментальным путем.

Рыба в конце лета уже в ожидании холодного и голодного периода года, она стремится накопить жировые запасы, активно поглощает пищу. Это удобный момент для рыбалки.

Охота на щуку

Активничать хищница начинает ближе к середине августа, вместе с похолоданием погоды.

Если в начале месяца она прячется на глубине, то к средним числам уже выходит на охоту и все чаще появляется у поверхности воды - у кромки водных растений.

Отличное время для любителей спиннинговой рыбалки: щука начинает охоту на длинные расстояния.

Приманку надо подбирать экспериментально. Капризная "дама" сегодня может хорошо ловиться на воблер, а завтра предпочтет сугубо живца, и все это в пределах одного водоема.

Собираясь порыбачить на щуку, лучше прихватить разные виды насадок.

Ловля окуня в августе

Этого хищника можно ловить все лето, в августе он также активен, как и в другие месяцы. Любимые места обитания: заливы, небольшие заросли, береговая линия.

Более крупных особей надо ловить на донных песчаных насыпях, в коряжниках, у затонувших деревьев. В ход идут любые наживки.

Из искусственных можно взять воблеры, блесны, вертушки, среди натуральных надо предпочесть червей, опарышей, мотыля или живца.

На рыбалку за судаком

Рыба любит чистую воду, богатую кислородом. Искать судака надо на течениях с каменистым или песчаным дном. Он отлично ловится на твистеры, воблеры, виброхвосты.

Важно не забывать о физиологических особенностях рыбы: горловая часть судака очень узкая, значит, наживку надо брать размером поменьше, чтобы хищник мог заглотить ее.

Как ловить сома в конце лета

В августе сом хорошо ловится спиннингом на воблеры или блесну. Донные снасти тоже подойдут, на ура пойдет живец - рыба или лягушка.

Сом лучше будет клевать вечером или ночью. Рыбачить надо в местах с перепадами глубины, на выходе из больших донных ям.

Особенно близко к верхним водам сом подходит ночью, а активность его повышается перед грозой.

Мирная рыба в августе

Это удачное время для рыбалки на плотву, леща, голавля, сазана.

Плотва и лещ встречаются повсеместно, их хорошо ловить на животные насадки - красного червяка, опарыша, мотыля.

Голавля надо искать на глубине с небольшим течением или в местах, где вообще нет течения. Для рыбалки лучше использовать донную удочку.

Приманивают этого "гурмана" сыром и колбасой, раковым мясом.

Сазан тоже обычно прячется на глубоких водах, активность его повышается в вечернее и ночное время. Иногда встретить рыбу можно и на мелководьях.

Рыбачат на сазана обычно с помощью фидера, приманкой служат каши или микробойлы.