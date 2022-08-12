Напомним, что канцлер ФРГ назвал условием визита президента Владимира Путина в ФРГ – прекращение боевых действий на Украине на условиях Киева.

Но россияне на такое заявление немецкого лидера однозначно ответили, что Германия не в состоянии ставить, какие-то условия.

Россияне прокомментировали на различных пабликах условия Шольца о прекращении СВО на условиях киевского режима.

«Не накаркал бы Шольц себе на хребет. Ведь мирный договор и капитуляцию можно подписывать и в Берлине…После денацификации окраины и её подельников», — считает один из подписчиков агентства РИА Новости.

При этом многие комментаторы отметили, что Германия де факто находится в состоянии войны с Россией, оказывая военную помощь Киеву, и активно навязывая все новые антироссийские санкции Евросоюзу.

«А с какой целью Президенту России посещать Германию, власти которой поставками вооружений на Украину сделали себя соучастниками в убийстве мирного населения Донбасса вместе с киевским режимом? Власти Германии об этом не задумывались, принимая решение об участии в военной поддержке преступного киевского режима?», — задался вопросом Иван Гирин.

Одним словом, политика, обычно сдержанных и продуманных немцев в современной ситуации оказалась русофобской, что в итоге приведет к дальнейшему дистанцированию внешнеполитических связей.

Отметим, что в самой Германии уже звучат призывы к массовым выступлениям против инфляции и провальной политики правительства в сфере энергетики. По мнению немецких экспертов, подогретые правыми радикалами настроения могут привести к всплеску протестного настроения уже в ближайшее время.