Россияне ответили критикой на заявление Шольца об условиях для визита Путина в ФРГ
Напомним, что канцлер ФРГ назвал условием визита президента Владимира Путина в ФРГ – прекращение боевых действий на Украине на условиях Киева.
Но россияне на такое заявление немецкого лидера однозначно ответили, что Германия не в состоянии ставить, какие-то условия.
Россияне прокомментировали на различных пабликах условия Шольца о прекращении СВО на условиях киевского режима.
«Не накаркал бы Шольц себе на хребет. Ведь мирный договор и капитуляцию можно подписывать и в Берлине…После денацификации окраины и её подельников», — считает один из подписчиков агентства РИА Новости.
При этом многие комментаторы отметили, что Германия де факто находится в состоянии войны с Россией, оказывая военную помощь Киеву, и активно навязывая все новые антироссийские санкции Евросоюзу.
«А с какой целью Президенту России посещать Германию, власти которой поставками вооружений на Украину сделали себя соучастниками в убийстве мирного населения Донбасса вместе с киевским режимом? Власти Германии об этом не задумывались, принимая решение об участии в военной поддержке преступного киевского режима?», — задался вопросом Иван Гирин.
Одним словом, политика, обычно сдержанных и продуманных немцев в современной ситуации оказалась русофобской, что в итоге приведет к дальнейшему дистанцированию внешнеполитических связей.
Отметим, что в самой Германии уже звучат призывы к массовым выступлениям против инфляции и провальной политики правительства в сфере энергетики. По мнению немецких экспертов, подогретые правыми радикалами настроения могут привести к всплеску протестного настроения уже в ближайшее время.
Опубликовано: Тарас Медведев
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