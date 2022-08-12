ВСУ открыли огонь по российскому селу Свердликово в Курской области
Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что ВСУ в очередной раз обстреляли российское село на границе с Сумской областью Украины.
В пятницу, 12 августа 2022 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале рассказал подписчикам, что эти утром украинская сторона выпустила несколько снарядов по селу Свердликово в Суджанском районе на границе России с Украиной.
Старвойт отметил, что российские военнослужащие смогли подавить огневую точку ВСУ, что помогло избежать разрушения инфраструктуры и жертв среди мирного населения посёлка в Курской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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