ФОМ заявил, что 79 россиян доверяют Путину
Фонд «Общественное мнение» рассказал о результатах нового опроса россиян по поводу доверия к президенту Владимиру Путину.
Фонд «Общественное мнение» 12 августа опубликовал результаты опроса по отношению к высшему руководству России.
Согласно нему, президенту России Владимиру Путину доверяет 79% россиян, 13% ему не доверяют, а 8% не смогли ответить.
Еще 81% респондентов сказали, что глава государства «скорее хорошо» работает на своей должности, 10% ответивших сказали, что он «работает плохо».
Опрос «ФОМнибус» проходит 7 августа, было опрошено около 1500 человек от 18 лет и старше.
Исследование охватило 104 населенных пунктах в 53 российских регионов. Метод исследования – интервью по месту жительства.
Социологи утверждают, что статистическая погрешность составляет не больше 2,5%.
Многие эксперты говорят о неточности опросов в текущей ситуации и большем проценте отказов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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