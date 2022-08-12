ФОМ заявил, что 79 россиян доверяют Путину

Фонд «Общественное мнение» рассказал о результатах нового опроса россиян по поводу доверия к президенту Владимиру Путину.

Фонд «Общественное мнение» 12 августа опубликовал результаты опроса по отношению к высшему руководству России.

Согласно нему, президенту России Владимиру Путину доверяет 79% россиян, 13% ему не доверяют, а 8% не смогли ответить.

Еще 81% респондентов сказали, что глава государства «скорее хорошо» работает на своей должности, 10% ответивших сказали, что он «работает плохо».

Опрос «ФОМнибус» проходит 7 августа, было опрошено около 1500 человек от 18 лет и старше.

Исследование охватило 104 населенных пунктах в 53 российских регионов. Метод исследования – интервью по месту жительства.

Социологи утверждают, что статистическая погрешность составляет не больше 2,5%.

Многие эксперты говорят о неточности опросов в текущей ситуации и большем проценте отказов.