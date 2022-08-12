СБУ: Планы наступления ВСУ сорваны из-за утечки информации
Планы Вооруженных сил Украины оказались сорваны из-за случайной утечки информации
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что планы Вооруженных сил Украины оказались сорваны из-за утечки информации.
Дело в том, что один из высокопоставленных военных украинской армии выдал секретную информацию во время интервью журналистам.
При этом Маляр не назвала имени и звания "слившего" информацию офицера.
В данный момент, по словам Маляр, Служба безопасности Украины занимается следствием по этому вопросу.
"Служба безопасности Украины зафиксировала раскрытие информации о планах украинской армии в интервью высокопоставленного военного, ведется следствие", - рассказала Маляр
Опубликовано: Николай Скира
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