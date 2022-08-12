В Осло власти могут усыпить знаменитую моржиху Фрейю, которую довели любопытные фанаты
Норвежские власти объявили в четверг, что они рассматривают возможность эвтаназии моржа Фрейи, которая стала летней звездой в Осло -фьорде до такой степени, что поставила под угрозу жизни людей и свою.
Несмотря на постоянные призывы держаться подальше и не беспокоить млекопитающее, Фрейя, молодая самка весом около 600 кг, продолжает привлекать к себе большое внимание, как пояснили в пресс-релизе Норвежского управления рыболовства.
«Безрассудное поведение общественности и несоблюдение рекомендаций властей могут поставить под угрозу жизнь», — подчеркнула представитель Управления рыболовства Надя Дждайни. «Сейчас мы изучаем дополнительные меры, среди которых эвтаназия может стать реальной альтернативой», — добавила она.
Значительный ущерб
Моржи вообще обитают в более северных широтах Арктики, но Фрейя, чье имя отсылает к богине, связанной с любовью и красотой в скандинавской мифологии, купается в столичных водах с 17 июля. Став звездой летнего отдыха в Осло, животное нередко было в центре снимков в погоне за птицами или забирающейся на раскачивающиеся под его тяжестью лодки, чтобы там подремать (морж может спать до 20 часов в сутки), нанося при этом значительный ущерб.
Власти предупреждают о необходимости держаться от моржихи на расстоянии и настоятельно советуют не плавать, и не кататься на байдарках рядом с Фрейей, «которая вовсе не обязательно такая ленивая и неуклюжая, как можно подумать, когда она отдыхает». Но, несмотря на инструкции, животное продолжают беспокоить любопытные люди, которые купаются поблизости или чрезмерно близко подходят к нему, иногда с детьми, чтобы сфотографироваться, сообщили в Департаменте рыболовства.
В этой стране, влюбленной в «медленное телевидение», газета Verdens Gang даже решила на мгновение транслировать каждое его движение в прямом эфире на своем сайте.
«Ее самочувствие явно ухудшилось. Моржу не хватает отдыха, и эксперты, с которыми мы сейчас разговариваем, считают, что он находится в состоянии стресса», - предупредили власти.
Морж - охраняемый вид, он питается в основном беспозвоночными, такими как моллюски, креветки, крабы и мелкая рыба. Хотя обычно он не нападает на людей, по словам властей, он может чувствовать угрозу со стороны нежелательных людей и нападать на них.
Опубликовано: Тарас Медведев
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