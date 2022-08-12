Немецкий производитель кофе Tchibo покидает российский рынок
Немецкая компания по производству молотого и растворимого кофе Tchibo GmbH покидает российский рынок до конца года.
Совсем недавно Российский рынок покинули бренд чая Lipton и Brooke Bond, а теперь немецкая компания Tchibo GmbH отказывается сотрудничать с российским рынком и вести там бизнес.
Управление оставшимися активами компания передала местному руководству.
Что же происходит сейчас? До начала нового года еще поставки с кофе Tchibo и Davidoff будут осуществляться, а потом, возможно, он будет производиться и продаваться на рынке под другим названием и брендом.
Теперь новым руководителем бизнеса стал ООО «МВК», который является действующим руководителем «Чибо СНГ» Михаил Ковалевский.
Предприниматель прокомментировал, что Россия не останется без кофе, однако право на использование брендов Tchibo и Davidoff есть лишь до декабря месяца включительно.
Далее поставки будут продолжаться под другим брендом — вероятно, это будет марка Gold.
Раньше «Чибо СНГ» осуществляла производство кофе по договору на мощностях предприятия «Гранд-НН» в Нижегородской области. Вторая часть импортировалась с иностранных площадок Tchibo GmbH.
Опубликовано: Силивончик Алина
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