Немецкий производитель кофе Tchibo покидает российский рынок

Немецкая компания по производству молотого и растворимого кофе Tchibo GmbH покидает российский рынок до конца года.

Совсем недавно Российский рынок покинули бренд чая Lipton и Brooke Bond, а теперь немецкая компания Tchibo GmbH отказывается сотрудничать с российским рынком и вести там бизнес.

Управление оставшимися активами компания передала местному руководству.

Что же происходит сейчас? До начала нового года еще поставки с кофе Tchibo и Davidoff будут осуществляться, а потом, возможно, он будет производиться и продаваться на рынке под другим названием и брендом.

Теперь новым руководителем бизнеса стал ООО «МВК», который является действующим руководителем «Чибо СНГ» Михаил Ковалевский.

Предприниматель прокомментировал, что Россия не останется без кофе, однако право на использование брендов Tchibo и Davidoff есть лишь до декабря месяца включительно.

Далее поставки будут продолжаться под другим брендом — вероятно, это будет марка Gold.

Раньше «Чибо СНГ» осуществляла производство кофе по договору на мощностях предприятия «Гранд-НН» в Нижегородской области. Вторая часть импортировалась с иностранных площадок Tchibo GmbH.