Цифровой юань начал угрожать доминированию доллара на финансовом рынке

Финансовые эксперты бьют тревогу, так как цифровой юань начал угрожать доминированию доллара. На фоне рисков в США пытаются оперативно разработать собственную криптовалюту.

Китайская цифровая валюта DCEP уже активно внедряется в финансовый оборот и постепенно вытесняет доллар из китайских компаний. На фоне рисков утери доминирования своей национальной валюты, США ускорили темп разработки собственной криптовалюты.

Однако в таких действиях США много нюансов. Во-первых, двухпартийная краппа американских законодателей желает, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) США более серьезно подошла к вопросу выпуска цифрового доллара. Во-вторых, нет никакой гарантии, что американская цифровая валюта сможет конкурировать с китайской по скорости развития.

Такие конгрессмены-демократы как Максин Уотерс считают, что ФРС просто обязана продолжить изучение перспектив цифровизации доллара и оперативно проложить «маршрут» для реализации внедрения. Но есть и противники такого мнения — председатель Комитета Палаты представителей по финансовым услугам открыто называл цифровые валюты «новой космической гонкой цифровых активов», которая ни к чему не приведет.

Кстати, среди республиканцев также хватает сторонников быстрого создания цифрового доллара. Например, республиканец Френч Хилл назвал создание Китаем цифрового юаня проблемой, «которую необходимо решать». Он считает, что если США в ближайшее время не примут ответные меры, то китайская цифровая валюта будет угрожать доминированию доллара.

Проблема ввода цифрового доллара на финансовый рынок состоит не только в разработке. Банковская индустрия, которая утверждает, что цифровая валюта будет конкурировать с их возможностью принимать вклады, категорически против терять прибыль и инвестиции в реальные активы. Однако в правительстве считают, что цифровой доллар наоборот изменить существующий порядок транзакций к лучшему.