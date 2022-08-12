Рогов заявил, что Запорожская АЭС будет законсервирована из-за атак ВСУ
Представитель ВГА Запорожья Рогово утверждает, что Запорожская АЭС в Энергодаре будет законсервирована из-за обстрелов украинской стороной.
В пятницу, 12 августа 2022 года, член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью для канала «Россия 24» рассказал зрителям о единственном возможном способе решения проблемы угрозы радиационной безопасности при условии продолжения нападений ВСУ на ЗАЭС в Энергодаре.
Рогов утверждает, что правительство региона планирует вывести из эксплуатации энергоблоки Запорожской атомной электростанции. Также политик отметил, что в настоящее время Запорожская АЭС уже работает на минимальных мощностях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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