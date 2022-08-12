The Guardian: Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию на следующей неделе

Авторитетное издание The Guardian сообщает, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию на следующей неделе.

Запланированный большой прием Си Цзиньпина резко контрастирует со скромной аудиторией, которая собралась на приеме президента США Джо Байдена. Ожидается, что связи Китая и Саудовской Аравией станут гораздо теснее, что угрожает гегемонии США.

Председатель КНР получит в Саудовской Аравии приветственный прием, который призван укрепить связи между Пекином и Эр-Риядом, а также поднять имидж Китая как союзника Саудовской Аравии. При этом отношения с Вашингтоном у Эр-Рияда продолжают дрейфовать.

КНР и Саудовская Аравия начали сближение около двух десятилетий назад, однако связи между странами углубляются только после прихода к власти в королевстве принца Мухаммеда в 2016 году. Кроме того, торговые связи Китая и Саудовской Аравии развивались и росли в то время, когда США отворачивались от Ближнего Востока.

Сегодня Китая — крупнейший торговый партнер Саудовской Аравии, а также крупнейший покупатель саудовской нефти. Китай рассматривает Ближний Восток не только в партнерской плоскости, но и военном отношении, а также намерен идти дальше: существуют договора на размещение военных китайских баз в Африке и других регионах.

Ожидается, что визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию станет самым значимым с момента прибытия экс-президента США Дональда Трампа в мае 2017 года, через несколько месяцев после инаугурации.