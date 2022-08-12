Украинские военнопленные попросили Кадырова спасти Украину
В своем Телеграм глава Чечни выложил видео, на котором украинские военнопленные обратились к нему с необычной просьбой.
Резервисты попали в плен бойцам подразделения чеченского спецназа в Песках, где подразделение Муслима Алхазурова вместе с батальоном «Сомали» ДНР в Песках проводит операцию по освобождению населенных пунктов.
«Все, кто попадает к подразделению Муслима в плен, могут считать себя счастливчиками. И главное — у всех сразу пропадает желание сопротивляться российским войскам» — прокомментировал ситуацию Кадыров.
На видео Муслим Алхазуров говорит о том, что у пленных есть убедительная просьба к главе Чечни Рамзану Кадырову.
«Мы не хотим воевать, мы хотим мира! Спасите нам Украину!», - говорит один из пленных, обращаясь к Кадырову.
Опубликовано: Тарас Медведев
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