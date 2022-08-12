Дональд Туск заявил о крупнейшем экологическом скандале, связанном с гибелью рыбы в Одере
Польша сможет представить результаты анализов мертвой рыбы из Одера самое раннее в воскресенье.
Пока Государственный научно-исследовательский институт в Пулавах не получил резульатов, сообщил в пятницу агентству PAP директор Кшиштоф Немчук.
«Мы все еще ждем и ожидаем получить первую партию рыбы для тестирования сегодня вечером», - отметили в НИИ.
Рыба должна быть исследована на металлы, пестициды и другие токсичные вещества.
«Существует так много веществ, которые могли вызвать гибель рыбы, что мы не можем сейчас сказать, в чем может быть причина», - отметил Немчук.
Гибель рыбы в Одере уже несколько дней беспокоит жителей Бранденбурга на границе с Польшей. В реке были обнаружены тысячи мертвых рыб, некоторые из них недалеко от города Франкфурт-на-Одере и близлежащих городов. По данным польского водного управления, на данный момент было извлечено десять тонн мертвой рыбы.
Продолжается не только анализ мертвой рыбы, но и пробы воды из реки Одер в Польше. В четверг заместитель министра инфраструктуры Гжегож Витковски заявил, что результаты анализа речной воды будут представлены «максимум в течение недели». Согласно первоначальным выводам из Германии, есть признаки значительного загрязнения воды ртутью.
Тем временем в Польше нарастает критика за то, что власти и правительство слишком медленно реагируют на гибель рыбы. Лидер оппозиции Дональд Туск из либерально-консервативной «Гражданской платформы» (ГП) рассказал об «одном из крупнейших экологических скандалов последних лет — не только в Польше».
Опубликовано: Тарас Медведев
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