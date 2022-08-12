Полянский: в Совбезе ООН не верят в украинскую версию по Запорожской АЭС

Заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании Совета безопасности «никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг Запорожской АЭС».

Полянский выразил надежду, что «при всей зацикленности на обвинениях в адрес России» никто и дальше не будет верить в «бредовую украинскую версию событий». Он отметил, что на первом заседании Совбеза ООН никто не поверил в версию, которую высказал Киев по Запорожской АЭС.

Ранее в Государственной думе РФ призвали к ультиматуму Киеву из-за ситуации вокруг ЗАЭС. Там отметили, что российская армия уже взяла под контроль всю Херсонскую область, в том числе крупнейшие города (Херсон, Мелитополь, Бердянск и другие), отрезав Украину от Азовского моря. Жизнь в регионе налаживается, а по телевидению заявляют о планах войти в состав Российской Федерации.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе. Она расположена по левому берегу Днепра рядом с городом Энергодар. На станции установлено шесть энергоблоков, с марта она находится под охраной российских военных.

МИД России подчеркивал, что взятие Запорожской АЭС под охрану — оправданный шаг с точки зрения предотвращения утечек ядерный и радиоактивных материалов. При этом ВСУ несколько раз предпринимали попытки атаковать территорию АЭС, которые участились с 5 августа 2022 года.