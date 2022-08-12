Украина получила новую партию РСЗО М270 от Великобритании для ВСУ
Великобритания поставила на Украину новую партию РСЗО M270 MLRS в рамках оказания военной помощи ВСУ.
В пятницу, 12 августа 2022 года, глава Министерства обороны Украины Алексей Резник в мессенджерах заявил о том, что Соединённое Королевство сдержало своё обещание касательно поставки очередного вооружения для ВСУ.
Резник уточнил, что Украина получила несколько реактивных систем залпового огня американского производства M270 MLRS, которые были поставлены Великобританией для поддержания боеспособности украинских военнослужащих.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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