Военно-гражданская администрация Запорожской области пообещала начать процесс консервации АЭС из-за продолжающихся обстрелов окрестностей. Нагрузки снижены до минимума.

В эфире телеканала «Россия-24» член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина скоро перестанет получать электроэнергию с ЗАЭС.

Власти региона планируют законсервировать атомную электростанцию, так как обстрелы окрестностей не прекращаются. Рогов заявил, что подконтрольная Украине территория «ожидает проблемы», так как нагрузки на станцию уже снижены до максимально возможного минимума.

При этом Рогов отметил, что за время обстрелов ЗАЭС не получила критических повреждений, которые могут повлиять на работу реакторов, однако местные власти хотят перестраховаться. Кроме того, в нескольких десятков метров от бетонного хранилища ядерных отходов было зафиксировано попадание снаряда.

Рогов обвинил в нанесении ударов по территории Запорожской АЭС украинских военных из 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом украинская сторона продолжает обвинять Россию в провокациях, которые могут привести к ядерной катастрофе.