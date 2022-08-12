ВКС России уничтожили 70 процентов бойцов 56-й мотопехотной бригады ВСУ

Минобороны РФ сообщило о ликвидации семидесяти процентов численности 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в ДНР.

12 августа российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны России заявил, что воздушно-космические силы РФ нейтрализовали большую часть личного состава 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что в результате высокоточного удара российскими военнослужащими были уничтожены не менее 70% списочной численности солдат формирования Сухопутных войск Украины в посёлке Опытное и Невельское в Ясиноватском районе ДНР.