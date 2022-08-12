Владимир Рогов: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС ракетами западного производства
Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области сообщил об обстреле АЭС ракетами иностранного производства.
Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска регулярно обстреливают АЭС ракетами иностранного производства.
"Обращаю ваше внимание на тот факт, что обстрел ведётся иностранными управляемыми ракетами. Произвели их англосаксы", — заявил чиновник.
Виктор Рогов рассказал, что один из снарядов упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов. Администрация Запорожья пообещала представить вещественные доказательства варварской атаки.
Опубликовано: Максим Алексеев
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