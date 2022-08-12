ВКС России уничтожили американскую станцию AN/MPQ-64 ВСУ
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об уничтожении бойцами ВКС России станции контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 ВСУ.
В пятницу, 12 августа 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в официальном пресс-релизе заявил об уничтожении поставленной США для ВСУ контрбатарейной радиолокационные станции AN/MPQ-64.
Конашенков пояснил, что американский радар используемый ВСУ был уничтожен в результате высокоточного ракетного удара российских воздушно-космических сил по объекту в городе Часовой Яр ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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