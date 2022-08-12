Минобороны России: За минувшие сутки ВСУ потеряли до 2,5 тысячи человек
Российское министерство обороны заявило о шокирующих потерях украинской армии.
На брифинге Министерство обороны России рассказали о потерях Вооруженных сил Украины в боях с российской армией на Донбассе.
Так, по данным Минобороны России, в ходе наступательной операции российских частей под Соледаром украинская сторона потеряла до 2 тысяч человек.
"Более 2 тысяч человек потеряла 14-я механизированная бригада ВСУ при наступательных действиях союзных сил в районе Соледара", - передает ТАСС заявление Минобороны.
Также отмечается, что потери личного состава 3-го батальона 66-й механизированной бригады составили до 50 процентов, что составляет примерно 250 человек.
Около 100 бойцов 28-й механизированной бригады были, сообщили в Минобороны РФ, были уничтожены ракетным ударом.
Личный же состав 23-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ дезертировал со своих позиций.
Опубликовано: Николай Скира
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