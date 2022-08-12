Шольц надеется, что надбавка на газ не будет слишком высокой для домохозяйств

Канцлер Олаф Шольц надеется, что согласованная надбавка за газ не будет слишком высокой.

Конечно, я хочу, чтобы это было не очень высоко», — сказал политик СДПГ в пятницу во время визита в Stadtwerke Potsdam.

Однако Шольц подчеркнул, что это «изначально технический процесс», при котором сбор рассчитывается в соответствии с четкими требованиями законодательства.

Он надеется, что будет достигнут результат, который окажется под силу каждому. Он очень внимательно следит за расчетами, которые должны быть завершены не позднее вечера воскресенья, добавил Шольц.

Экономисты в ФРГ предупредили население, что стоимость газа для домохозяйства из четырех человек к зиме может составить 1000 евро в месяц.