Экономика Великобритании сокращается на фоне рисков рецессии и инфляционного кризиса. Только за последние три месяца она сократилась больше, чем за последние десять лет.

ВВП Великобритании в квартальном исчислении только за июнь 2022 года упал на 0,6%. По данным Управления национальной статистики Великобритании, последующие месяцы покажут сокращение от 0,1% до 0,8%. Проблема еще и в том, что доминирующий сектор сокращается быстрее остальных (на 0,4% только за июнь 2022 года).

На фоне сокращения ВВП, объем потребления домохозяйств парадоксально растет. Дело в том, что большинство из них справляйся с жарой включением кондиционеров. Кроме того, продолжают расти объем строительства на фоне острой необходимости (в том числе из-за миграционного кризиса).

Так или иначе, снижение темпов экономики стало худшим показателем с января 2021 года, когда страна находилась в жесткой изоляции из-за COVID-19. Несмотря на падение ВВП, правительство Великобритании ожидает роста экономики, а затем затяжную рецессию и стремительно растущие цены, подавляющие спрос.

На фоне миграционного, экономического и инфляционного кризиса, Министерство окружающей среды Великобритании заявляет, что более половина территории еще и будет переведено в режим засухи. Это означает, что урожайность текущего года будет значительно ниже предыдущего.