Великобритания объявила о чрезвычайном положение из-за засухи, ограничивают использование воды
В Великобритании из-за аномальной жары объявлено экстренное положение на большей части территории.
В пятницу, в значительной части Англии было объявлено ЧП из-за засухи, включая меры на местном уровне, которые могут доходить до ограничений на использование воды, объявило британское правительство.
Эта мера, объявленная впервые с 2018 года, приходится на разгар жары в Соединенном Королевстве, в стране, не привыкшей к высоким температурам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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