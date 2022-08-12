Великобритания объявила о чрезвычайном положение из-за засухи, ограничивают использование воды

В Великобритании из-за аномальной жары объявлено экстренное положение на большей части территории.

В пятницу, в значительной части Англии было объявлено ЧП из-за засухи, включая меры на местном уровне, которые могут доходить до ограничений на использование воды, объявило британское правительство.

Эта мера, объявленная впервые с 2018 года, приходится на разгар жары в Соединенном Королевстве, в стране, не привыкшей к высоким температурам.