Reuters: китайские учения около Тайваня открыли для США возможность шпионажа
Военные учения Китая около Тайваня — беспрецедентное политическое предупреждение против внешнего вмешательства в дела острова. Однако такие действия Китая открыли для США неожиданные возможности.
Интенсивные военные учения Китая, развернутые на прошлой неделе, дали США возможность тщательно изучить вооружение, ракеты и другие стратегические возможности китайской стороны. Другими словами, в случае прямого столкновения войск Тайваня и Китая, американцы будут точно знать, что будет использовать китайская армия.
Кроме того, США способны проследить схемы командования, управления и связи китайской стороны. По крайней мере, речь идет о техническом оснащении, которое используется в учениях, а значит — может быть применено на практике.
Аналитики считают, что стратегическая разведка США только рада военным учениям Китая у берегов Тайваня. Китайская армия продемонстрировала не только потенциально возможные наступательные шаги, но и запуск баллистических ракет, имитацию воздушных и морских атак и многие другие аспекты, которые были под грифом «секретно».
В то время, как Китай проводит учения, американцы неспешно собирают данные: чем больше китайская сторона будет задействовать возможностей, тем больше данных получат США. Аналитики подчеркивают, что если сначала визит Пелоси на Тайвань выглядет как «случайная провокация», то сегодня все больше фактов говорит о «продуманном шаге».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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