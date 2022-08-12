Эксперты рассказали, как распознать больную рыбу и не заразиться паразитами

Известно, что на Земле существует множество организмов, ведущих паразитический образ жизни. Некоторые ученые считают, что видов паразитов не меньше, чем их хозяев.

К сожалению, определить по внешнему виду, чем заражена та или иная рыба, обычно невозможно. Дело в том, что рыбы являются промежуточными хозяевами паразитов и сами не болеют. А если и чувствуют себя плохо, то мы об этом знать не можем.

С какими паразитами может столкнуться рыболов, употребляющий пойманную им рыбу в пищу? Таких известно несколько.

Широкий лентец:

Широко распространенный ленточный червь, проходящий сложный цикл развития. Из яйца в воду выходит личинка, поражающая известного многим по аквариумистике циклопа, а затем заражающая им мирную рыбу, после чего последним промежуточным хозяином становится хищник.

В наших условиях это обычно щука. Личинки поселяются в мышцах и половых продуктах. Если вы увидите в щучьей икре мелких продолговатых личинок белого цвета, выбросьте этот продукт. Обнаружить личинок в мышцах может только специалист.

Если поесть сырой, плохо просоленной либо прошедшей недостаточную термическую обработку рыбы, то заражение широким лентецом гарантировано. Естественно, если рыба заражена. Во многих водоемах широкого лентеца просто нет. Встречается данный паразит и в других рыбах, но гораздо реже.

Человек, зараженный этим паразитом, худеет, теряет аппетит, у него болит живот. Живущий в кишечнике червь может достигать 12 метров в длину. Каково это - жить с таким иждивенцем в животе? После обращения к врачу выясняется, в чем причина плохого самочувствия. Лечится данная болезнь современными препаратами быстро и легко.

Кошачья двуустка:

Болезнь, которую она вызывает, называется описторхозом.

Она распространена за Уралом. Личинки могут поражать самых разных рыб, но человек заражается, употребляет в пищу сиговых, ведь есть сырую рыбу из семейства карповых вряд ли кому-нибудь придет в голову.

Традиционным блюдом в Сибири и на Севере является строганина. Мороженую рыбу строгают на узкие полоски, добавляют соль и специи, после чего едят. Подобной обработки не хватает для уничтожения личинок паразита.

Хотя взрослый червь живет в кишечнике человека, симптомы выражаются в слабости, повышении температуры и головных болях. Понять, что болезнь вызвана паразитам, непросто. Описторхоз требует более длительного и сложного лечения.

Плоская китайская двуустка:

Рыболовам, живущим в европейской части России и даже в Сибири, опасаться нечего – паразит распространен в Азии, а в нашей стране только на Дальнем Востоке. Заражение происходит при употреблении в пищу плохо обработанной рыбы. Симптомы болезни разнообразные.

Червь-сосальщик трематода:

Вызывает довольно опасную болезнь – нанофиетоз. Заражение происходит, когда человек употребляет в пищу рыбу, не прошедшую соответствующую обработку. Паразит распространен на Дальнем Востоке и в восточной Сибири.

Червь метагонимус:

Относится к тому же классу, что и предыдущий паразит.

Встречается не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в Красноярском крае. Промежуточные хозяева в наших краях – сазан и форель. У человека поселяется в кишечнике и вызывает слабость, высыпания на коже, слабость и тошноту. Рыболов-курильщик может заразиться, если в рот случайно попадет чешуя больной рыбы.