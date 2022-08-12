Ученые выяснили, какая судьба ждет нашу галактику Млечный Путь

Одно из самых захватывающих событий во Вселенной, слияние галактик, наблюдалось на расстоянии 60 миллионов световых лет от Земли недалеко от созвездия Девы.

Новые фотографии показывают две галактики на пороге столкновения, какими они были около 60 миллионов лет назад, и ученые говорят, что это модель того, что ждет нашу собственную галактику, Млечный Путь.

Телескоп Gemini North Международной обсерватории Близнецов запечатлел надвигающееся слияние. Центры двух спиральных галактик, NGC 4568 и NGC 4567, находились на расстоянии 20 000 световых лет друг от друга.

Их противоборствующие гравитационные силы вызовут всплески интенсивного звездообразования и сильно исказят их структуры.

Галактики проведут миллионы лет, вращаясь друг вокруг друга в стягивающих петлях, создавая длинные потоки звезд и газа. В конечном итоге они будут настолько переплетены, что станут существовать как единая галактика.

Примерно через 5 миллиардов лет у Млечного Пути, вероятно, произойдет собственное галактическое слияние с Галактикой Андромеды.

НАСА объявило о такой судьбе в 2012 году, когда космический телескоп Хаббл обнаружил, что Андромеда движется в сторону Млечного Пути со скоростью примерно 250 000 миль в час — достаточно быстро, чтобы добраться от Земли до Луны за час.

Однако НАСА заявило, что звезды внутри каждой из галактик будут находиться так далеко друг от друга, что не будут сталкиваться, а вместо этого будут выброшены на разные орбиты вокруг нового центра новой объединенной галактики.